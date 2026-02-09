Vuelve servicio ferroviario a la Chiquitanía: reactivación genera expectativa económica y turística

Después de seis años de suspensión, el transporte ferroviario de pasajeros hacia la Chiquitanía vuelve a ponerse en marcha desde este 27 de febrero. La noticia fue recibida con entusiasmo por las provincias, que ven en el retorno del tren una oportunidad para dinamizar la economía regional.

Farah Galeb, dirigente cívica provincial, expresó la satisfacción de la población ante la reactivación del servicio.

“Estamos contentas, por todas las familias chiquitanas, porque esto va a reactivar la economía y el turismo en toda la región”, manifestó.

El tren realizará paradas en municipios como Roboré, San José, Aguas Calientes, El Carmen Rivero Tórrez y Puerto Quijarro, lo que permitirá que emprendedoras, artesanas y comerciantes ofrezcan sus productos y servicios a los viajeros.

“Es una oportunidad más para que las familias vendan sus productos. Cuando el tren hace paradas, la gente aprovecha para comprar algo o degustar la comida típica del lugar”, destacó Galeb.

En su etapa inicial, el ferrobús tendrá una capacidad para 42 pasajeros. Sobre los precios, indicó que serán regulados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y que, según lo anunciado por el viceministro Mauricio Zamora, el costo será menor al del transporte en bus.

La dirigente señaló que la expectativa es que el servicio, anunciado inicialmente por seis meses, se consolide de manera permanente.

“Deseamos que pase este periodo de seis meses y que el servicio se quede. La gente espera con ansias que retorne el tren y que tengamos más alternativas de transporte”, afirmó.

