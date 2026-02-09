Superávit fiscal y financiamiento externo: Gobierno destaca giro económico en primeros 90 días de gestión

Tras 90 días de gestión, el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, realizó un balance de los primeros 90 días del gobierno del presidente Rodrigo Paz, destacando como un hito que enero cerrara con un superávit fiscal de más de Bs 2.000 millones luego de 12 años consecutivos de déficit heredados de las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.

“Estamos ya siendo mirados y admirados por todo el mundo por el manejo del presidente que rápidamente ha conseguido un superávit fiscal el mes de enero de este año. Se ha logrado más de 2.000 millones de bolivianos de superávit fiscal después de 12 años consecutivos de déficit fiscal. 40.000 millones de dólares aproximadamente que habíamos gastado más de lo que teníamos”, señaló.

La autoridad destacó también la nueva política de relaciones internacionales con organismos como el Banco Mundial, el BID y la CAF, que comprometieron cerca de $us 8.000 millones para proyectos de inversión productiva, salud, educación y energías renovables en los próximos cuatro años.

"El mundo ha respondido con esperanza a esta nueva presidencia. Hemos dejado atrás las alianzas que no nos favorecían para integrarnos al comercio global", resaltó y subrayó que ya se trabaja en una nueva Ley de Inversiones para atraer capital extranjero".

Respecto a la crisis de divisas, el Gobierno confirmó que la confianza está retornando al sistema financiero que, a pesar de permitirse solo el retiro de $us 1.000, no se han registrado corridas bancarias.

Para consolidar esta estabilidad, el viceministro dijo que el Ejecutivo insta a la Asamblea Legislativa a trabajar de manera conjunta en un paquete de leyes estratégicas que incluyen la reforma a la Ley de Hidrocarburos, la Ley del Oro y la del Litio.

