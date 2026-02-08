¿Cuánto cuesta hacer un churrasco en Carnaval? Los precios actualizados: esto deberás gastar

Santa Cruz de la Sierra se alista para vivir la Fiesta Grande de los Cruceños, el Carnaval 2026, y mientras las comparsas afinan detalles, en los hogares ya se hacen cálculos para mantener viva una de las tradiciones más sabrosas de la temporada: el churrasco. Este año, sin embargo, la parrilla viene con un ingrediente extra: la calculadora.

Un recorrido por puestos de carne revela que los precios han subido de forma notoria, especialmente en cortes populares como la “pollerita”, preferida para reuniones familiares y de amigos. Antes de la escalada, una pieza de entre 6 y 7 kilos costaba alrededor de Bs 200; hoy bordea los Bs 400, casi el doble.

Actualmente, este corte se comercializa en Bs 55 el kilo. Considerando que una pieza suele pesar unos seis kilos, solo la carne principal del churrasco puede superar los Bs 330.

Los vendedores explican que la tonalidad de la grasa es un indicador del tipo de crianza del ganado: grasa amarilla en animales alimentados con pasto y grasa blanca en ganado de confinamiento. Más allá de estas diferencias, coinciden en que el alza responde a factores de oferta y demanda.

Chorizo, carbón y pan también suben

El aumento no se limita a la carne de res. El chorizo, otro infaltable de la parrilla, también registró un incremento. El kilo, que antes costaba entre Bs 30 y Bs 40, ahora se vende Bs 52. Cada kilo rinde aproximadamente 12 unidades.

El carbón presenta un ajuste más moderado. Las bolsas que antes valían Bs 10 ahora cuestan Bs 12. Para un churrasco promedio se requieren al menos dos bolsas, lo que eleva este gasto a unos Bs 24.

A esto se suma el pan con ajo, que pasó de Bs 15 a Bs 25 por bandeja. Dos bandejas, habituales en una reunión, ahora cuestan Bs 50, cuando antes no superaban los Bs 30. Incluso la sal rosada duplicó su precio, de costar Bs 10 ahora vale Bs 20.

¿Cuánto cuesta en total un churrasco?

Con precios promedio, un churrasco básico puede implicar:

Pollerita (6 kg): Bs 330

1 kg de chorizo: Bs 50

Carbón (2 bolsas): Bs 24

Pan con ajo (2 bandejas): Bs 50

Sal rosada: Bs 20

Total, estimado: Bs 474, sin contar ensaladas, yuca, arroz, bebidas u otros acompañamientos. El monto puede subir fácilmente por encima de los Bs 600 dependiendo del número de invitados.

Otras proteínas y el pulso del mercado

En contraste, el pollo se mantiene como una alternativa más económica. El kilo se encuentra en Bs 18, tanto entero como en presas, aunque los comerciantes advierten que el precio puede variar según la oferta diaria. El producto llega desde la madrugada para garantizar frescura.

Los vendedores señalan que el kilo de carne a gancho está entre Bs 43 y Bs 44, pero al consumidor final puede alcanzar los Bs 70. En el caso de la carne de segunda, los precios oscilan entre Bs 58 y Bs 60, según el corte.

Pese al panorama, el mercado Abasto Antiguo sigue siendo un punto de referencia para quienes buscan ahorrar. Entre compra y compra, no faltan las pausas para refrescarse con leche de soya o refresco de sésamo, que se venden desde Bs 2 el vaso.

Este Carnaval, el churrasco no deja de ser protagonista, pero organizarlo exige más planificación que nunca. En 2026, hacer números se ha vuelto tan indispensable como encender el carbón.

