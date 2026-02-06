La Paz: 15.000 prestatarios se acogieron al diferimiento de créditos

En el marco de la ley 1670 del 2025 y el Decreto Supremo 5516, en Bolivia se habilitó de manera excepcional la posibilidad de realizar un diferimiento de créditos destinados a viviendas sociales y micro/pequeñas empresas por seis meses. Esta medida se realiza para poder aliviar la carga financiera a los sectores vulnerables.

Se pueden enviar las solicitudes para el diferimiento de créditos de vivienda social y micro/pequeñas empresas hasta el 15 de febrero a las entidades financieras.

Según el representante de prestatarios de La Paz, Maycl Chura, solo en La Paz aproximadamente 15.000 prestatarios se acogieron al diferimiento de los créditos.

“Aquí en La Paz no tenemos el dato exacto; a lo que he sacado de todos los prestatarios de La Paz, son 15.000 personas que se han acogido al tema del diferimiento y tenemos hasta el 15 de febrero para poder todavía mandar la solicitud en los créditos de vivienda social y productivos”, señaló Chura.

Esta medida ha sido muy bien recibida por estos sectores y realizan reuniones junto al gobierno para poder ayudar a aquellos prestatarios que no estarían dentro ni de la ley 1670 ni del decreto 5516.

¿En qué consiste este beneficio?

El diferimiento de créditos permite que las cuotas de tu crédito de los próximos seis meses se trasladen al final del plan de pagos inicial, sin que genere intereses, penalidades ni afecte al historial o riesgo del deudor.

¿Quiénes se benefician?

Esta norma no se aplica a todos los créditos bancarios, sino que está enfocada a tres sectores:

Créditos de vivienda social

Créditos productivos de micro/pequeñas empresas

Deudores con Operaciones en Mora (sin procesos judiciales)

Alcances del beneficio

No se aplicarán multas o tasas de interés.

No habrá intereses adicionales por la ampliación del plazo.

No afecta a la calificación del prestatario.

No tendrá ningún costo de operaciones.

