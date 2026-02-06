Dólar paralelo: así se movió la cotización durante la primera semana de febrero

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo de Bolivia mostró fluctuaciones moderadas durante la primera semana de febrero, de acuerdo con los reportes diarios del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Entre el lunes 2 y el viernes 6 de febrero, la divisa se movió dentro de un rango estrecho, sin cambios abruptos, en un contexto donde el acceso a dólares por canales oficiales continúa siendo limitado, lo que mantiene a este indicador como referencia para distintos sectores y para la población.

Cotización día por día

Lunes 2 de febrero

Venta: Bs 9,11 | Compra: Bs 9,12

Martes 3 de febrero

Venta: Bs 9,13 | Compra: Bs 9,15

Miércoles 4 de febrero

Venta: Bs 9,22 | Compra: Bs 9,25

Jueves 5 de febrero

Venta: Bs 9,24 | Compra: Bs 9,26

Viernes 6 de febrero

Venta: Bs 9,24 | Compra: Bs 9,28

La tendencia en alza se concentró principalmente a mitad de semana, cuando la cotización alcanzó sus valores más altos. Sin embargo, hacia el cierre del viernes, el precio de venta se mantuvo estable y el de compra mostró una leve corrección, lo que refuerza la percepción de estabilidad relativa.

Contexto del mercado paralelo

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, continúa siendo una referencia clave para personas y actividades que requieren dólares para transacciones cotidianas, viajes, comercio informal o resguardo de valor.

Analistas señalan que la dinámica del tipo de cambio informal responde principalmente a la oferta y demanda diaria.

Por ahora, el comportamiento del dólar paralelo refleja un movimiento contenido, sin señales de volatilidad extrema.

