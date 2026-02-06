Garrafas incautadas en Viacha iban a ser trasladadas de contrabando a Perú

Las 447 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que fueron incautadas en la víspera, en la ciudad de Viacha, iban a ser trasladadas de contrabando y comercializadas en la frontera con Perú, según denunció este viernes la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“Este producto iba a ser desviado hacia el Perú. Actualmente estamos con las investigaciones en la Fiscalía y tenemos a cuatro personas aprendidas, el chofer del camión, el ayudante del camión y dos personas que se encontraban dentro de la turba”, informó Pablo Rijoa, director de Distrito de la ANH.

Un operativo conjunto entre la ANH y la Fiscalía permitió intervenir el almacén sin autorización donde se acopiaban 247 garrafas con producto y otras 200 vacías, tras detectarse el desvío de un camión de la empresa Samu hacia el lugar.

Rioja dijo que el operativo fue aplaudido por los vecinos del lugar, quienes denunciaron que la gente que intentó saquear el depósito no pertenece a la zona y que fueron contratados por los presuntos contrabandistas.

Denunció que, durante la intervención, además de los daños materiales ocasionados a vehículos de la ANH, se intentó apuñalar a los funcionarios, hecho que también fue denunciado ante las autoridades judiciales.

Asimismo, pidió a la población denunciar ese tipo de hechos, para evitar el contrabando de GLP subvencionado.

La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público en contra del chofer y el ayudante de la distribuidora Samu.

“Nosotros también ya estamos realizando las acciones correspondientes en contra de esta distribuidora por la venta ilegal de las garrafas de GLP en una tienda”, agregó Rioja.

La ANH aseguró que continuará con los operativos de control para evitar el desvío de combustibles.

Mira la programación en Red Uno Play