TEMAS DE HOY:
Contrabando Robo de medidores de agua Violencia a la Mujer

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Con fuerte escolta policial, trasladan 6 camiones con contrabando de Boyuibe a Santa Cruz

Según fuentes extraoficiales, los camiones llegarán en las próximas horas al recinto aduanero de la capital cruceña, donde se procederá a la valoración y registro oficial de los productos decomisados.

Charles Muñoz Flores

19/09/2025 8:50

Incautan seis camiones con contrabando en Boyuibe y Charagua. FOTO: Aduna Naciona/NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En un operativo de control, la Aduana Nacional incautó seis camiones cargados con productos de contrabando en las localidades de Boyuibe y Charagua, ubicadas en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.

La caravana de vehículos retenidos —que transportaban harina, cigarrillos, detergente, aceite y cajoneras— es trasladada este viernes hacia la capital cruceña bajo un fuerte resguardo policial. De acuerdo con reportes, más de 10 patrullas escoltaron el convoy para prevenir posibles emboscadas o intentos de recuperación de la mercadería ilegal.

Según fuentes extraoficiales, los camiones llegarán en las próximas horas al recinto aduanero de Santa Cruz, donde se procederá a la valoración y registro oficial de los productos decomisados.

Los operativos, desarrollados en zonas estratégicas del sur del departamento, forman parte de las acciones de la Aduana Nacional contra el contrabando que ingresa al país.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no precisaron el valor total de la mercadería incautada, aunque por la magnitud del cargamento se estima que supera cifras millonarias.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD