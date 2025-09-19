En un operativo de control, la Aduana Nacional incautó seis camiones cargados con productos de contrabando en las localidades de Boyuibe y Charagua, ubicadas en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.

La caravana de vehículos retenidos —que transportaban harina, cigarrillos, detergente, aceite y cajoneras— es trasladada este viernes hacia la capital cruceña bajo un fuerte resguardo policial. De acuerdo con reportes, más de 10 patrullas escoltaron el convoy para prevenir posibles emboscadas o intentos de recuperación de la mercadería ilegal.

Según fuentes extraoficiales, los camiones llegarán en las próximas horas al recinto aduanero de Santa Cruz, donde se procederá a la valoración y registro oficial de los productos decomisados.

Los operativos, desarrollados en zonas estratégicas del sur del departamento, forman parte de las acciones de la Aduana Nacional contra el contrabando que ingresa al país.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no precisaron el valor total de la mercadería incautada, aunque por la magnitud del cargamento se estima que supera cifras millonarias.

