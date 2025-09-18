Un violento accidente registrado el miércoles 17 de septiembre, en la zona oeste de Santa Cruz de la Sierra, dejó a dos personas heridas y provocó alarma entre transeúntes y conductores. Las cámaras de seguridad de la avenida Busch captaron el momento exacto en que dos vehículos colisionaron, dejando a uno de ellos volcado.

Según las imágenes de 28 segundos, el vehículo de lujo, color blanco, circulaba visiblemente con exceso de velocidad cuando impactó a un automóvil negro que intentaba girar a la izquierda. El choque fue tan fuerte que el motorizado negro terminó volcado.

El conductor, un adulto mayor de nacionalidad brasileña, resultó con fracturas y múltiples contusiones; su estado de conciencia es delicado, presentando dificultades en la coordinación del habla. El joven de 23 años, conductor del vehículo blanco, sufrió golpes y una lesión en el tobillo.

El video también muestra cómo un transeúnte logró evitar por segundos ser atropellado, evidenciando el peligro que representó el accidente en plena zona urbana. En el sonido captado por las cámaras se escucha que el vehículo blanco aparentemente intentó frenar, generando un fuerte arrastre de llantas sobre el pavimento antes del impacto.

El tránsito en la zona fue interrumpido temporalmente mientras las autoridades de la Unidad Operativa de Tránsito revisaban las cámaras de seguridad para esclarecer las causas y determinar responsabilidades. No se descarta que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante.

Ambos heridos fueron trasladados a una clínica privada, y se aguarda un informe oficial que detalle el estado de salud de los ocupantes.

A continuación, el video:

