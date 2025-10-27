¡Fue arrastrada! Mujer muere atropellada por una camioneta que se dio a la fuga

Una noche de celebración terminó en tragedia en Santa Cruz. Una mujer perdió la vida luego de ser atropellada por una camioneta roja en la Radial 15, entre tercer y cuarto anillo del barrio La Morita. El hecho se registró la madrugada de este lunes, cuando la víctima intentaba cruzar la vía junto a su pareja.

Según el relato de los testigos, la camioneta circulaba a gran velocidad y no logró frenar a tiempo. “Era una camioneta roja, esta impactó a la pareja y arrastró a la señora casi 10 metros. Después de eso, el chofer se dio a la fuga”, relató uno de los vecinos que presenció el accidente.

Pese a la rápida llegada de una ambulancia, los paramédicos no pudieron reanimarla. “Intentaron practicarle maniobras de reanimación, pero fue inútil, falleció instantáneamente por la fuerza del impacto”, añadió el testigo.

La mujer habría asistido a una fiesta de disfraces en un local cercano, junto a su esposo. De acuerdo con la versión preliminar, ambos cruzaban la avenida cuando fueron embestidos. El hombre sufrió lesiones leves y, en estado de shock, se retiró del lugar.

Familiares de la víctima llegaron minutos después, completamente consternados. “La madre y el padre están destrozados. No puede ser que el conductor haya huido y nadie se haga responsable”, lamentó un testigo.

Personal de Tránsito y la Policía acudió a la zona para realizar el levantamiento legal del cadáver, que fue trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla. Se investiga la identidad del conductor prófugo, quien presuntamente habría estado en estado de ebriedad.

Las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar la camioneta roja y dar con el responsable de esta tragedia que enluta a una familia cruceña.

