Luces, ojos y sorpresa: las petas que causaron sensación en el desfile navideño paceño

Dos vehículos decorados con luces navideñas y llamativos detalles se volvieron virales durante el desfile navideño en La Paz y sorprendieron a grandes y chicos.
15/12/2025 11:33
Durante el fin de semana, la ciudad de La Paz vivió su tradicional desfile navideño, un evento que llenó las calles de luces, música y alegría. Entre carros alegóricos, comparsas y personajes festivos, dos vehículos se robaron todas las miradas y rápidamente se volvieron virales.
Se trató de dos petas, decoradas con un diseño original que combinaba luces navideñas y ojos colocados en el parabrisas, una imagen que despertó asombro, risas y una avalancha de comentarios en redes sociales.
Los vehículos no pasaron desapercibidos y causaron sensación entre el público, que no dudó en sacar sus celulares para capturar el momento.
El desfile contó con grupos disfrazados de diversas temáticas, carros alegóricos cuidadosamente elaborados y personajes navideños que fueron desde los clásicos hasta los más inesperados.
Entre luces, música, bailes, abrazos y hasta mascotas, La Paz celebró su Navidad en las calles. No fue solo un desfile: fue una postal viva de una ciudad que, por unas horas, decidió caminar junta, celebrar junta y recordarse que la Navidad también se construye desde lo cotidiano y lo creativo.
