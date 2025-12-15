TEMAS DE HOY:
Privación de libertad Feminicidio en Potosí

28ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Luces, ojos y sorpresa: las petas que causaron sensación en el desfile navideño paceño

Dos vehículos decorados con luces navideñas y llamativos detalles se volvieron virales durante el desfile navideño en La Paz y sorprendieron a grandes y chicos.

Silvia Sanchez

15/12/2025 11:33

Imagen captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Durante el fin de semana, la ciudad de La Paz vivió su tradicional desfile navideño, un evento que llenó las calles de luces, música y alegría. Entre carros alegóricos, comparsas y personajes festivos, dos vehículos se robaron todas las miradas y rápidamente se volvieron virales.

Se trató de dos petas, decoradas con un diseño original que combinaba luces navideñas y ojos colocados en el parabrisas, una imagen que despertó asombro, risas y una avalancha de comentarios en redes sociales.

Video:


Los vehículos no pasaron desapercibidos y causaron sensación entre el público, que no dudó en sacar sus celulares para capturar el momento.

El desfile contó con grupos disfrazados de diversas temáticas, carros alegóricos cuidadosamente elaborados y personajes navideños que fueron desde los clásicos hasta los más inesperados.

Entre luces, música, bailes, abrazos y hasta mascotas, La Paz celebró su Navidad en las calles. No fue solo un desfile: fue una postal viva de una ciudad que, por unas horas, decidió caminar junta, celebrar junta y recordarse que la Navidad también se construye desde lo cotidiano y lo creativo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD