El gesto que se volvió viral: suspendió la fiesta y regaló sueños a sus empleadas

Una empresaria colombiana conmovió a miles de usuarios en redes sociales tras compartir una decisión poco común: cancelar la tradicional fiesta de fin de año de su empresa para destinar ese dinero a cumplir los sueños personales de sus empleadas.

Se trata de Kathe Gil, dueña de un centro de estética en Jamundí, Colombia, quien reunió a su equipo para darles una noticia que, en un primer momento, generó sorpresa y desconcierto. La celebración de fin de año quedaba suspendida. Sin embargo, el anuncio escondía un giro inesperado.

“Este año no vamos a hacer despedida de fin de año”, comienza diciendo Kathe en el video que luego se viralizó. Minutos después, una de las trabajadoras recibió un regalo de un millón de pesos colombianos, destinado a cubrir el costo de su próximo semestre universitario.

La emoción no terminó ahí. Otras dos empleadas fueron sorprendidas con viajes a Santa Marta, un obsequio que, según relataron, les permitió cumplir un sueño muy especial: conocer el mar por primera vez.

“No hay despedida, hay agradecimiento en forma de regalo”, explicó la empresaria en el posteo, donde mostró que el dinero previsto para la fiesta fue utilizado para apoyar proyectos personales y sueños postergados de sus colaboradoras.

El momento fue grabado y compartido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y superó las 450 mil reproducciones. Las imágenes muestran las reacciones de las empleadas al descubrir el verdadero destino del dinero, entre lágrimas, abrazos y sonrisas.

La historia generó una ola de comentarios positivos. “Yo quiero ser una jefa como ella”, “Que su negocio sea infinitamente próspero” y “Este video me hizo llorar” fueron algunos de los mensajes más repetidos por los usuarios.

