¡Error fatal! Joven arruina su laptop tras limpiar el procesador con quitaesmalte

Una lección costosa sobre el mantenimiento de PC se hizo viral en redes sociales, luego de que una usuaria intentara limpiar la pasta térmica de su laptop usando quitaesmalte para uñas. El resultado fue la destrucción total de su equipo, dejando en evidencia los riesgos de usar químicos inadecuados y manipular incorrectamente los componentes internos.

La pasta térmica confundida con "mugre"

La anécdota fue compartida por el usuario de Reddit, Gaytrude, quien relató el catastrófico intento de mantenimiento realizado por su amiga. Según el testimonio, la joven "pensó que la pasta térmica era 'mugre' y bañó su laptop con quitaesmalte", lo que desencadenó el desastre.

Aunque la acetona pura, componente principal de muchos quitaesmaltes, no es inherentemente conductora de electricidad, el líquido utilizado no era acetona pura, sino un quitaesmalte perfumado que contenía otros compuestos nocivos para la electrónica.

El verdadero culpable: tornillos ocultos

Si bien el uso del quitaesmalte contribuyó al problema, el daño crítico, según detalla Gaytrude, provino de la manipulación incorrecta de la placa base. La joven desatornilló los tornillos ocultos que mantienen unidos componentes vitales de la computadora, como chips esenciales, slots de memoria RAM y conexiones de la fuente de poder.

La remoción de estos tornillos, combinada con la aplicación del quitaesmalte, resultó en un daño irreparable.

Consecuencias: la laptop "frita"

El estado actual de la computadora portátil es terminal. Gaytrude confirmó que el equipo "ya no da señales de vida". A pesar de intentar limpiar los residuos con alcohol isopropílico (IPA al 99%) y aplicar nueva pasta térmica, al conectar la laptop a la corriente no hay indicios de que vaya a encender.

"Sí, está 100% frita... Intenté limpiar el residuo que dejó con un poco de IPA al 99% pero no enciende para nada, una lástima", comentó Gaytrude.

Esta anécdota sirve como una seria advertencia para todos los entusiastas de la tecnología. Las reglas de oro para el mantenimiento de PC son claras: Desconectar de la corriente antes de manipular cualquier componente; Nunca usar líquidos o elementos conductores o que puedan dejar residuos perjudiciales. Para la limpieza de residuos de pasta térmica, se recomienda el uso de alcohol isopropílico (IPA) de alta pureza; y asesorarse bien sobre los procedimientos y herramientas ideales antes de realizar cualquier intervención interna en un equipo delicado.

La amiga del usuario de Reddit, que leyó la publicación viral con "una gran sonrisa en la cara", ahora "entiende por qué los tornillos estaban tan bien escondidos", habiendo aprendido la lección de la manera más dura.

