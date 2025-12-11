¡Caos en la fiesta! Boda termina en batalla campal por falta de postres

Lo que debía ser un día de celebración se convirtió en un bochornoso espectáculo de violencia que dejó heridos y la boda suspendida. Una ceremonia matrimonial en Bodh Gaya, en el estado indio de Bihar, culminó en una batalla campal entre las familias de los novios, supuestamente a raíz de la escasez de postres en el buffet.

El incidente, cuyas imágenes capturadas por cámaras de seguridad se han vuelto virales, muestra el momento exacto en que la disputa escala: se ven golpes, sillas arrojadas y corridas cuando los invitados se percatan de que se habían terminado los tradicionales dulces rasgullas, reportan los medios Telegrafi y Metro.

La batalla por el postre y las acusaciones de dote

Aunque la falta de postres fue el detonante visible, las familias han presentado versiones encontradas sobre el origen real del conflicto, lo que complicó aún más la situación legal:

La versión de la novia: Suresh Prasad, padre de la novia, afirmó que las tensiones ya venían en aumento por supuestas exigencias de dote de la familia del novio. Aseguró que la discusión se descontroló en el comedor cuando la familia del novio los agredió físicamente, resultando en varios heridos de su parte. Han presentado una denuncia formal ante la policía.

La versión del novio: Por su parte, Mahendra Prasad, padre del novio, negó rotundamente cualquier demanda adicional de dote y atribuyó la pelea exclusivamente a la escasez de dulces. Sostuvo que la disputa "escaló rápidamente" y que la familia de la novia decidió cancelar el matrimonio. "Nosotros todavía queremos que nuestro hijo se case", afirmó.

La madre del novio, Munni Devi, añadió más complejidad al asunto al denunciar que desaparecieron joyas que había llevado como obsequios y aseguró que su familia había cubierto los gastos de la reserva del salón.

La policía de Bodh Gaya ha confirmado que existen heridos en ambos bandos y está revisando las grabaciones de CCTV mientras investiga todas las denuncias cruzadas. La boda permanece suspendida y las familias están enfrentadas.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play