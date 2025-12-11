Paracaidista sobrevive a aterrador incidente: quedó atrapado en la cola de un avión

Un salto en grupo se convirtió en un peligroso incidente cuando un paracaídas de reserva se enganchó en el ala de un avión. El paracaidista logró liberarse y aterrizar con heridas leves.
Un paracaidista australiano vivió momentos de auténtico terror durante un salto en grupo sobre Tully, cuando su paracaídas de reserva se desplegó prematuramente a unos 4.500 metros y quedó enganchado en el ala del avión.
El incidente lo dejó colgando del ala, con las piernas golpeando el estabilizador, mientras el avión continuaba su trayectoria. Gracias a su rápida reacción y a un cuchillo de gancho, logró cortar el paracaídas atrapado, desplegar el principal y aterrizar con heridas leves.
Testigos describieron la escena como un hecho de alto riesgo, que podría haber tenido consecuencias fatales, pero que terminó con un milagroso escape gracias a la habilidad y calma del paracaidista.
