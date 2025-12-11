Horóscopo de hoy: qué te espera según la Luna menguante en Virgo

El horóscopo de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025, está fuertemente influido por la Luna en cuarto menguante en Virgo, una fase ideal para cerrar ciclos, ajustar detalles y depurar aquello que ya no aporta. Es el momento perfecto para revisar rutinas, ordenar pendientes y buscar claridad antes del próximo inicio lunar.

La energía virginiana refuerza el foco en lo cotidiano: hábitos, organización, trabajo y cuidado personal. Esta Luna ilumina lo que está disperso o fuera de balance, y al mismo tiempo facilita que encuentres orden, coherencia y enfoque. Es un día propicio para simplificar, acomodar y soltar excesos físicos, mentales o emocionales.

Al clima del día se suman tránsitos relevantes. La conjunción entre Mercurio y Lilith en los últimos grados de Escorpio puede activar conversaciones postergadas, verdades incómodas o información que sale a la superficie. Por otro lado, Venus en cuadratura al Nodo revela tensiones afectivas y decisiones que no pueden postergarse.

El trígono entre Mercurio y Neptuno suma un matiz suave e intuitivo: facilita la empatía, la sensibilidad y la comunicación desde un lugar más honesto. Hacia la noche, el ingreso de Mercurio en Sagitario abre un período de expansión mental, franqueza y pensamiento directo.

Los signos que sentirán este combo astral con mayor intensidad serán Virgo, Géminis, Sagitario y Piscis, especialmente en temas de cierre, orden emocional, reevaluación de vínculos y reorganización mental antes de cerrar el año.

¿Cómo está el resto del cielo hoy?

Sol: en Sagitario

Luna: en Virgo

Mercurio y Lilith: en Escorpio

Venus y Marte: en Sagitario

Júpiter retrógrado: en Cáncer

Saturno y Neptuno: en Piscis

Urano retrógrado: en Tauro

Plutón: en Acuario

Nodo: en Piscis

Mira la programación en Red Uno Play