Asosur afirma que “tarde o temprano se tendrá que levantar la subvención”

La Asociación de Surtidores de Combustibles (Asosur), tanto en Santa Cruz como a nivel nacional, solicitó un ajuste en los precios de los combustibles y respaldó la decisión de levantar la subvención a los hidrocarburos, medida que consideran necesaria para garantizar el abastecimiento y frenar el contrabando.

En las últimas horas se han registrado nuevamente filas en algunas estaciones por falta de diésel y gasolina en distintos puntos del país, un problema que, según Asosur, se ve agravado por el esquema de subsidios vigente.

Moisés Hidalgo, presidente de Asosur Tarija y miembro del directorio nacional, afirmó que la subvención “no es sana de ninguna manera para ningún gobierno en ninguna parte del mundo” y que ha generado problemas como contrabando y corrupción.

“Lo único que causa la subvención de hidrocarburos es corrupción, mercado negro, sectores informales. Desde ningún punto de vista es buena la subvención”, señaló.

Según Hidalgo, levantar la subvención permitiría que los privados puedan importar combustible y competir de manera transparente, lo que podría incluso generar menores precios y mejor calidad. “Mientras haya un combustible subvencionado, los privados no van a poder competir”, agregó.

Hidalgo sostuvo que el levantamiento de la subvención debería aplicarse como “una medida de shock”, ya que incrementos progresivos podrían generar subidas desproporcionadas en precios y tarifas.

“Cada vez que usted sube un centavo, lamentablemente el comercio y el transporte van a subir el 100% de aranceles, de precios en la mercadería, en el transporte”, explicó.

“Tarde o temprano vamos a tener que levantar la subvención, nos guste o no nos guste”, concluyó.

