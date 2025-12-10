Fegasacruz: Productores venden en promedio de Bs 23 a 25 por kilo vivo

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) reafirmó este miércoles que Bolivia cuenta con una oferta cárnica sólida, asegurando el abastecimiento total del mercado interno y manteniendo excedentes para la exportación.

El presidente de Fegasacruz, Walter Ruiz, destacó que la alternabilidad de mercados internacionales es positiva, pues fortalece el sector y genera divisas clave para el país. Sin embargo, aprovechó para aclarar que el precio final de la carne al consumidor responde a toda la cadena de valor y a "variables externas" que están fuera del control del productor primario.

Ruiz deslindó al ganadero de la responsabilidad por el encarecimiento de la carne, al precisar que el productor actualmente vende el ganado a un precio bajo, con un promedio de Bs 23 a 25 por kilo vivo.

“Hoy día el productor está vendiendo la carne a menor precio, prácticamente ha bajado entre 4 a 5 puntos el precio del ganado. Estamos hablando de un precio que no se fija un eslabón, lo fija toda una cadena productiva de la carne que está compuesta por la producción, industrialización y comercialización”, indicó Ruiz.

Factores que inciden en el alza

Según la Federación, los factores que realmente inciden en el alza de precios que llega al consumidor son el contrabando, que genera escasez artificial en el mercado; el costo de insumos, que encarecen la producción y la intermitencia del diésel, que afecta la logística y el transporte del ganado.

Ruiz subrayó el "gran esfuerzo" que el sector productivo ha realizado en aspectos como la genética, la capacitación y el manejo de personal, que se traduce en mayor productividad.

En este sentido, el presidente de Fegasacruz anunció la presentación de un proyecto estratégico de productividad a principios de enero. Este plan busca proyectar la ganadería boliviana a cinco años, con el objetivo primordial de incrementar los kilos producidos por animal destinado a faena.

Desde Fegasacruz, se mantiene firme el compromiso con el consumidor: “Más que una frase, es un hecho en el pasado y en el presente, Bolivia ha tenido la garantía de la oferta cárnica sin intermitencia”, concluyó Ruiz.

