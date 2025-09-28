Fegasacruz brilla en Expocruz y 'calienta motores' para la Gran Noche Bufalera

La Feria Exposición de Santa Cruz (Expocruz) entra en su recta final, y el sector pecuario sigue siendo uno de los más visitados y admirados por el público local e internacional. Fegasacruz, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, se posiciona una vez más como protagonista de la muestra ferial, preparando con entusiasmo la esperada Noche Bufalera, que promete ser uno de los eventos más emblemáticos del cierre.

Este año, la Noche Bufalera cobra una dimensión especial, Santa Cruz es sede del Congreso Internacional del Búfalo, que ha reunido a delegaciones de más de 50 países. Expertos, productores y entusiastas del búfalo han recorrido durante dos días la ruta del Beni y Santa Cruz, conociendo de cerca cómo se cría y desarrolla esta especie en Bolivia.

"Es un momento histórico para el sector pecuario nacional. Nunca antes Bolivia había sido el foco de atención mundial en lo que respecta a la producción bufalera", afirmó un representante de Fegasacruz.

La gran noche, que se celebrará en el corazón del pabellón pecuario, será una vitrina para mostrar el potencial de la ganadería bufalera boliviana, un rubro en crecimiento que empieza a consolidarse como una alternativa sostenible y rentable para el país.

Con exposiciones, degustaciones, contactos internacionales y un ambiente festivo, la Noche Bufalera será mucho más que una celebración, será una declaración de intenciones sobre el futuro de la ganadería en Bolivia.

Todavía queda una noche... y será inolvidable.

