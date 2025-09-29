Cainco reportó resultados históricos en la Rueda de Negocios 2025

Con una notable participación de más de 600 empresas de 16 países, la Rueda de Negocios Internacional Bolivia 2025 culminó con resultados altamente positivos, registrando intenciones de negocio por un valor de 99,4 millones de dólares, según informó Olivia Stelzer, subgerente comercial de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO).

Stelzer destacó que más de 350 empresas bolivianas formaron parte activa del evento, que se desarrolló durante tres días de reuniones intensivas de 20 minutos cada una, totalizando 8.020 citas de negocio. La ejecutiva subrayó que, pese a las condiciones económicas del país, como la inestabilidad del tipo de cambio, los empresarios bolivianos continúan demostrando resiliencia y capacidad de adaptación.

"El empresario boliviano, pese a todas las circunstancias, encuentra desafíos y oportunidades en este tipo de eventos", afirmó Stelzer.

Comparando con la edición pasada, los resultados muestran un crecimiento significativo. En 2024, se registraron 95,2 millones de dólares en intenciones de negocio, lo que refleja una mejora en 2025 pese al contexto económico adverso.

La subgerente de CAINCO explicó que muchas empresas han aprendido a operar en un escenario donde existe un tipo de cambio paralelo, ajustando sus estrategias de comercio internacional y aprovechando espacios como esta rueda para expandir sus oportunidades de negocio.

"El año pasado fue un shock. Hoy el mercado ya sabe cómo moverse en este contexto, y eso se ha reflejado en la alta respuesta empresarial", comentó.

Stelzer recordó que las cifras compartidas corresponden a intenciones de negocio, y que a partir de ahora, las empresas trabajarán en consolidar las relaciones comerciales iniciadas durante el evento.

Además, adelantó que ya se está planificando la edición 2026 del evento, y que delegaciones de países como Perú, Brasil, China y Argentina han confirmado su interés en participar con un mayor número de empresas.

