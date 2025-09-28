Récord de visitantes y ejemplares de alto valor en el sector pecuario de la Fexpocruz 2025

La Fexpocruz sigue sorprendiendo con su masiva convocatoria y la calidad de su exposición. Esta vez, nos trasladamos al sector más visitado del evento, el sector pecuario, donde miles de visitantes se congregan cada día para apreciar de cerca a los mejores ejemplares de ganado del país y del exterior.

Desde muy tempranas horas, antes incluso de la apertura oficial a las 17:00, ya se observa una afluencia masiva de público, lo que refleja el interés creciente en esta área que reúne a expertos, productores y familias enteras. Según reportes preliminares, hasta el día viernes ya se habían registrado más de 400.000 visitantes, y los organizadores esperan superar el medio millón de asistentes antes del cierre de la feria.

Nuestro periodista, desde el lugar de los hechos, reportó: "Vea usted, no hay hora precisa para que la gente llegue. Incluso horas antes de abrir las puertas, ya hay filas para ingresar y conocer a estos impresionantes ejemplares".

Y no es para menos. En esta exposición se presentan animales de alta genética, muchos de los cuales han sido premiados con características excepcionales. Algunos de estos ejemplares tienen un valor aproximado de entre 40.000 a 60.000 bolivianos, dependiendo de su categoría, cuidados y antecedentes de premiación.

Además, muchos de estos animales son exportados a mercados internacionales, lo que refuerza el prestigio del sector pecuario boliviano y su capacidad para competir a nivel global.

"Ya se escuchan apuestas y negociaciones. Hay animales que generan interés internacional. El ganador, por supuesto, tiene un precio superlativo", concluyó Coronado.

Sin duda, el sector pecuario de la Fexpocruz no solo es un atractivo turístico, sino también un motor económico y de orgullo nacional. La feria continúa abierta hasta este domingo, y todo apunta a que este año se romperán récords históricos de asistencia y ventas.

