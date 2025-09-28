¡Contrarreloj! Hasta la medianoche se recibirán excusas para jurados electorales

Este domingo 28 de septiembre se vive una jornada decisiva en todo el país. A las 23:59 de la noche en punto, culmina de forma irrevocable el plazo para que las personas sorteadas como jurados electorales presenten sus excusas ante los Tribunales Electorales Departamentales.

La fecha límite ha movilizado a cientos de ciudadanos que, en las últimas horas, acuden con documentos en mano para justificar su imposibilidad de cumplir con este mandato cívico. “El plazo fatal pende sobre todos los departamentos. Es hasta las 23:59, ni un minuto más. Es una disposición nacional”, advirtieron desde el Tribunal Supremo Electoral.

En el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, donde la actividad ha disminuido en comparación con el sábado, pero sigue recibiendo ciudadanos preocupados por completar sus trámites.

Entre los casos más recurrentes se encuentran padres de hijos con discapacidad, mujeres embarazadas y trabajadores de salud o medios de comunicación que deben laborar el día de las elecciones. Las ventanillas seguirán atendiendo hasta la última persona que llegue antes de la medianoche, aseguraron las autoridades.

En Cochabamba, más de 1.200 excusas aceptadas, más de 1.300 rechazadas, autoridades del TED confirmó que se atendrá a los ciudadanos hasta las 23:59. “Hasta el momento, 1.270 excusas han sido aceptadas, y más de 1.300 fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos establecidos por ley”, señaló la autoridad del TED.

Las causales válidas para presentar excusa incluyen:

Obligaciones laborales (certificadas por la institución)

Embarazo (con certificado de control prenatal)

Viajes programados fuera del país (con pasajes en mano)

Internación o cirugía programada

Enfermedad (con certificado médico)

En los nueve departamentos del país, los Tribunales Electorales están activados en su máxima capacidad. Las filas son largas en algunas ciudades, cortas en otras, pero el mensaje es el mismo: a las 0:00 de este lunes, se cierra el libro de excusas.

A quienes no presenten su excusa en el tiempo y forma establecidos, les espera una sanción económica y la imposibilidad de realizar trámites públicos por un periodo determinado, tal como lo establece el régimen electoral vigente.

