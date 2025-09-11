"No volverá a ser maestro": Retiran de manera definitiva al párroco acusado de abuso en Pojo

El municipio de Pojo, en Cochabamba, continúa conmocionado tras la denuncia de abuso sexual contra un párroco que además ejercía como profesor en una unidad educativa de la región. Ante la gravedad del caso, la Dirección Distrital de Educación anunció el inicio de un proceso administrativo disciplinario que conlleva la separación definitiva del acusado del sistema educativo nacional.

“El Tribunal Disciplinario y el Consejo Educativo del distrito han iniciado el proceso administrativo contra el profesor por los casos de agresión sexual. La sanción correspondiente es el retiro definitivo del magisterio, lo que significa que este profesor ya no podrá ejercer como maestro en ninguna unidad educativa a nivel nacional”, confirmó el Director Distrital de Educación de Pojo, Juan Carlos Marcos.

La autoridad explicó que el proceso contempla 20 días de etapa probatoria para reunir toda la documentación necesaria y emitir el fallo correspondiente. Además, se trabajará de manera conjunta con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para garantizar un proceso transparente.

El documento oficial de imputación ya fue entregado a la Dirección Departamental de Educación, mientras que se avanza con los trámites para declarar el cargo como vacante y realizar la compulsa para designar a un nuevo docente.

“Estamos coordinando con todas las instancias para que este proceso se realice de manera eficiente y garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes”, recalcó Marcos.

Con esta decisión, el párroco acusado queda inhabilitado de forma permanente para ejercer la docencia en cualquier unidad educativa del sistema educativo plurinacional, mientras continúan las investigaciones penales por el presunto abuso.

