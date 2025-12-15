Fiscalía entrega ayuda humanitaria a jóvenes evacuados de Cenvicruz tras inundaciones

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, entregó ayuda humanitaria a los jóvenes que permanecen en el recinto de rehabilitación de menores de edad, Cenvicruz, que fueron evacuados debido a la riada registrada recientemente en el municipio de El Torno.

La autoridad informó que se trasladó personalmente hasta el lugar donde actualmente se encuentran los jóvenes evacuados, con el objetivo de brindar apoyo solidario ante los efectos del desastre natural que afectó a la zona.

Zeballos destacó que la entrega de la ayuda fue posible gracias a un acto totalmente voluntario y solidario, con el aporte de servidores públicos que forman parte del Ministerio Público.

“Estamos trayendo esa mano amiga, ese apoyo voluntario y solidario para que nuestros jóvenes puedan subsistir en estos momentos difíciles”, señaló.

Entre los artículos entregados se encuentran víveres, alimentos no perecederos, colchones, colchas y materiales de primera necesidad, además de insumos de limpieza, considerados fundamentales en situaciones de emergencia.

