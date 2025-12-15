Evacúan con helicópteros a familias afectadas en El Torno

En el municipio de El Torno, el más afectado por las intensas lluvias e inundaciones en el departamento de Santa Cruz, continúan las evacuaciones de emergencia con el apoyo de las Fuerzas Armadas y brigadas de rescate municipal.

La gravedad de la situación ha obligado a utilizar helicópteros para trasladar a vecinos atrapados por el agua y el lodo hacia zonas seguras.

Durante esta jornada, dos aeronaves aterrizaron en el Estadio Municipal de El Torno, que ahora funciona como centro de coordinación de evacuaciones. Entre los evacuados hay familias completas, personas mayores y menores de edad, quienes recibieron asistencia básica y atención humanitaria.

Uno de los helicópteros, el Super Puma (Airbus Helicopters H215), cumple un rol clave en la operación: trasladando a personas y distribuyendo alimentos, agua y suministros a las comunidades aisladas por el desborde de ríos y calles anegadas.

Las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre fuerzas militares, brigadas locales y medios aéreos, que ha sido crucial para reducir riesgos y proteger a la población.

El municipio de El Torno se mantiene en estado de emergencia, y se prevé que las lluvias continúen en los próximos días, por lo que se reforzarán los operativos de asistencia.

