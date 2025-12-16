“Alejarse de los ríos”: piden extremar precauciones ante lluvias en Santa Cruz

El director del Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi), José Antonio Rivero, informó este lunes que un nuevo frente frío con lluvias se aproxima a la región, por lo que llamó a la población a extremar precauciones, especialmente en zonas cercanas a los ríos.

Rivero señaló que ya se han registrado afectaciones en distintas zonas del departamento, incluyendo El Torno, Porongo, Warnes, Colpa Bélgica y Montero.

“Nos comunicamos con el alcalde el sábado por la noche para emitir la alerta y evacuar a las personas que se encuentran cerca de los ríos, con el fin de proteger vidas humanas”, indicó el director.

El funcionario explicó que la precipitación más intensa se espera durante la madrugada del martes y que se prevé una crecida significativa de los principales ríos del departamento, como el Piraí, Yapacaní, Ichilo y Grande.

En este sentido, reiteró la recomendación de evitar actividades cerca o dentro de los ríos y exhortó a las autoridades municipales a tomar las medidas preventivas necesarias.

Rivero recordó que la Gobernación cruceña ya declaró desastre departamental debido a la temporada de lluvias y enfatizó que la seguridad de la población es prioritaria. “Retirémonos de los ríos y actuemos con precaución, porque las lluvias intensas ponen en riesgo nuestras vidas”, enfatizó.

