El Torno de luto: familias velan a víctimas mientras buscan a desaparecidos

La riada que afectó al municipio de El Torno, en el departamento de Santa Cruz, dejó una estela de tragedia, con personas fallecidas y varias más desaparecidas. La comunidad vive horas de desesperación mientras se intensifica la búsqueda de sus familiares, al tiempo que velan a las víctimas encontradas.

La fuerza del río Piraí arrasó comunidades enteras en El Torno, dejando un panorama de destrucción total. "Todo destruido está. Está como una playa, no hay una casa, no hay nada en realidad," relató una comunaria.

Búsqueda desesperada de familiares

La angustia es palpable entre los pobladores, quienes reportan la desaparición de varios seres queridos, incluyendo jóvenes y personas de la tercera edad.

Una comunaria relató que aún busca a su madre, una persona de la tercera edad, y a su sobrino, un estudiante de 18 años, cuyo paradero se desconoce desde hace tres días. Los desaparecidos eran agricultores que vivían en la comunidad.

Otra afectada, entre lágrimas, compartió su dolor por la falta de noticias de cuatro familiares que desaparecieron durante el turbión ocurrido la madrugada del sábado: "Mi papá, mi mamá y mi hermano. Tres faltan y mi cuñado. El día del turbión que hubo, el sábado de la madrugada. No hay nada, no hay noticias, no los encuentran, no hay".

Hallazgos lejos de casa

Los cuerpos de algunas víctimas de El Torno fueron encontrados a una distancia considerable, específicamente en Satélite Norte, municipio de Warnes.

La búsqueda de más desaparecidos continúa en medio de un escenario que las víctimas describen como "todo un desastre".

