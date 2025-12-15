Neuer, baja en el Bayern para la próxima jornada alemana por desgarre muscular

El Bayern Múnich tendrá que prescindir del meta Manuel Neuer en el próximo partido de la Bundesliga ante el Hoffenheim, que será el último que dispute el campeón alemán antes de la pausa de invierno, por un desgarre en el muslo derecho que sufrió en el empate 2-2 ante el Maguncia.



Así lo informó este lunes el club alemán después de que Neuer fuera sometido a unos exámenes médicos.



En el próximo partido, contra el Heidenhei, Jonas Urbig deberá estar en la portería del Bayern, lo que supondrá su tercera titularidad en esta temporada en la Bundesliga.



No está claro cuando Neuer volverá a estar en el campo. El Bayern empezará el año el 11 de enero ante el Wolfsburgo en el reinicio de la Bundesliga.EFE



