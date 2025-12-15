¡IMÁGENES SENSIBLES! Choque e incendio cobran la vida de un motociclista en carretera federal brasileña

Un grave accidente de tránsito registrado el pasado sábado 13 en una carretera federal al norte del estado de Minas Gerais dejó como saldo la muerte de un motociclista, luego de que su vehículo colisionara contra un camión de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto entre ambos vehículos provocó un incendio que se extendió sobre la vía, generando un escenario de alta peligrosidad para quienes transitaban por la zona. Testigos del hecho captaron en video las consecuencias del siniestro, imágenes en las que se observa el cuerpo de una persona tendido sobre la carretera, rodeado por las llamas.

En el material audiovisual también se aprecia al camión involucrado atravesado en parte de la vía, con la cabina desplazada hacia un costado, mientras que diversas prendas de vestir y objetos personales quedaron esparcidos sobre el asfalto tras el choque.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar el fuego, asegurar la zona y realizar el levantamiento del cuerpo, mientras el tránsito fue parcialmente interrumpido durante las labores de atención.

Las autoridades de tránsito iniciaron una investigación para determinar las responsabilidades.

¡IMÁGENES SENSIBLES!

