¿En qué puesto está Bolivia?: ACLED publica la lista de los 60 países más peligrosos del mundo

Un reciente informe del Índice de Conflicto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) reveló que cuatro de los diez países más peligrosos del planeta en 2025 se encuentran en América Latina.

La evaluación global mide cómo y dónde varían los conflictos en cada país y territorio del mundo a partir de cuatro indicadores: letalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica y número de grupos armados.

Según el reporte, Palestina ocupa el primer lugar del ranking mundial y se ha vuelto “más mortal y peligroso para los civiles”, con más de 4.500 personas asesinadas como resultado de la violencia

Ante este panorama, surge una interrogante importante: ¿en qué posición estará Bolivia dentro de este ranking?

1. Palestina

2. Myanmar (Birmania)

3. Siria

4. México

5. Nigeria

6. Ecuador

7. Brasil

8. Haití

9. Sudán

10. Pakistán

11. Camerún

12. República Democrática del Congo

13. Ucrania

14. Colombia

15. Yemen

16. India

17. Guatemala

18. Somalia

19. Líbano

20. Rusia

21. Bangladés

22. Etiopía

23. Irak

24. Kenia

25. Sudán del Sur

26. Honduras

27. Malí

28. Jamaica

29. República Centroafricana

30. Burundi

31. Filipinas

32. Afganistán

33. Trinidad y Tobago

34. Venezuela

35. Libia

36. Níger

37. Burkina Faso

38. Puerto Rico

39. Mozambique

40. Irán

41. Uganda

42. Israel

43. Perú

44. Ghana

45. Indonesia

46. Chile

47. Sudáfrica

48. Nepal

49. Belice

50. Chad

51. Estados Unidos

52. Bolivia

53. Tanzania

54. Benín

55. Grecia

56. Madagascar

57. Angola

58. Malaui

59. Alemania

60. Francia

