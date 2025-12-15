¿En qué puesto está Bolivia?: ACLED publica la lista de los 60 países más peligrosos del mundo

Se trata de una evaluación global que mide cómo y dónde varían los conflictos en cada país y territorio del mundo.
15/12/2025 8:53
Un reciente informe del Índice de Conflicto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) reveló que cuatro de los diez países más peligrosos del planeta en 2025 se encuentran en América Latina.
La evaluación global mide cómo y dónde varían los conflictos en cada país y territorio del mundo a partir de cuatro indicadores: letalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica y número de grupos armados.
Según el reporte, Palestina ocupa el primer lugar del ranking mundial y se ha vuelto “más mortal y peligroso para los civiles”, con más de 4.500 personas asesinadas como resultado de la violencia
Ante este panorama, surge una interrogante importante: ¿en qué posición estará Bolivia dentro de este ranking?
1. Palestina
2. Myanmar (Birmania)
3. Siria
4. México
5. Nigeria
6. Ecuador
7. Brasil
8. Haití
9. Sudán
10. Pakistán
11. Camerún
12. República Democrática del Congo
13. Ucrania
14. Colombia
15. Yemen
16. India
17. Guatemala
18. Somalia
19. Líbano
20. Rusia
21. Bangladés
22. Etiopía
23. Irak
24. Kenia
25. Sudán del Sur
26. Honduras
27. Malí
28. Jamaica
29. República Centroafricana
30. Burundi
31. Filipinas
32. Afganistán
33. Trinidad y Tobago
34. Venezuela
35. Libia
36. Níger
37. Burkina Faso
38. Puerto Rico
39. Mozambique
40. Irán
41. Uganda
42. Israel
43. Perú
44. Ghana
45. Indonesia
46. Chile
47. Sudáfrica
48. Nepal
49. Belice
50. Chad
51. Estados Unidos
52. Bolivia
53. Tanzania
54. Benín
55. Grecia
56. Madagascar
57. Angola
58. Malaui
59. Alemania
60. Francia
