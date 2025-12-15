Duelo intenso en La Gran Batalla: Ezequiel creció y Cisco desbordó energía

La gala de doble eliminación de La Gran Batalla estuvo marcada por dos intensos versus donde el esfuerzo y la evolución fueron protagonistas. En cada puesta en escena, los participantes dejaron todo en el escenario, aunque no estuvieron exentos de críticas.

El primer equipo en salir fue el de Ezequiel Serres, acompañado por la academia Bamboleo, dentro de la temática Bollywood. Interpretaron “Dhoom Again”, de la película Dhoom 2, recreando al personaje de Sunehri Kaur. La presentación mostró energía y un alto desgaste físico, pero el jurado no tardó en remarcar algunos errores técnicos.

Luego fue el turno de Cisco Moreno junto a la academia Urban Vibes, quienes apostaron por “Great Balls of Fire”, el clásico de Jerry Lee Lewis. La propuesta buscó transmitir la vibra rockabilly con una puesta cargada de energía, aunque también recibió observaciones por parte del jurado.

Los jueces coincidieron en que hubo fallas en el lip sync, pero destacaron el esfuerzo y la evolución de ambos equipos.

Para Gabriela Zegarra, el equipo de Ezequiel mostró un crecimiento visible:

“Es el ritmo que más te costó, pero voy a destacar las cosas que mejoraron. Hubo cambios y un mejor lip sync. Se nota que te esforzaste”.

Sobre Cisco, señaló que el personaje mejoró en expresión y valoró el trabajo de su academia.

Por su parte, Elka Meyer reconoció el avance, aunque advirtió cierta inseguridad al inicio de ambas coreografías:

“El equipo de Ezequiel empezó inseguro, pero fue creciendo y terminó mejor plantado en escena. Cisco evolucionó un montón: estuvo más energético, elegante y divertido”.

A su turno, Rodrigo Massa se mostró conmovido por la superación de los participantes:

“Me encanta ver a un artista superándose. Lo de Ezequiel fue muy fuerte. Cisco tiene algo que emociona, pero todavía hay que deconstruir un poco más el personaje”.

Finalmente, Tito Larenti destacó la entrega de ambos, aunque fue contundente en sus devoluciones:

“Ezequiel, valoro tu fuerza, tus ganas y tu lucha, pero todavía hay mucho por trabajar. En Cisco vi avance, pero me faltó el personaje y mayor limpieza en el lip sync”.

Tras las devoluciones, ambos equipos agradecieron al jurado y reafirmaron su deseo de seguir creciendo dentro de la competencia.

