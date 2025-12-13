“Su vida corre peligro”: Prada advierte riesgos para la seguridad de Luis Arce en prisión

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, se pronunció en el programa Que No Me Pierda sobre la detención preventiva del expresidente Luis Arce, denunciando riesgos para su integridad física y cuestionando la legalidad de la medida judicial.

“Nosotros consideramos que no existen las razones penales para haber procedido a esta detención en el recinto penitenciario de San Pedro. No se han valorado absolutamente ninguno de los argumentos que se presentaron para desvirtuar las acusaciones de la parte acusatoria”, afirmó Prada, quien confirmó que ya se presentó una apelación.

Prada destacó que la vida del expresidente corre riesgo dentro del penal: “Ahí la vida del expresidente Luis Arce corre peligro, porque hay personas que ya han buscado atentar durante su mandato constitucional, no solamente contra la democracia, sino también con tomas por la fuerza del poder”.

Señaló además que recibió mensajes advirtiendo sobre posibles agresiones dentro del penal: “Se hacían hasta apuestas por personas que están ahí para dañar la integridad física del expresidente Luis Arce”.

Sobre las acusaciones vinculadas al Fondo Indígena, Prada explicó la estructura de responsabilidades dentro de las entidades públicas.

“Una máxima autoridad ejecutiva de una entidad, como el director ejecutivo del Fondo Indígena, es quien tiene la responsabilidad sobre la entidad. Yo no soy quien, evidentemente, para juzgar al exdirector ejecutivo que fue procesado”.

Agregó que la función del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no incluye supervisar directamente la ejecución de recursos. “Los ministros de Economía tienen bajo su tuición los tesoros generales de la nación, pero no son responsables de la ejecución y supervisión de cada uno de los recursos que se transfieren a municipios, gobernaciones o entidades ejecutoras”.

Finalmente, la exministra hizo un llamado a garantizar la seguridad del expresidente: “Hoy, lo que pido a todas las instancias competentes es por la seguridad y la integridad física del expresidente Luis Arce”.

Mira la programación en Red Uno Play