Felcn capturó a concejal de El Carmen Rivero Tórrez tras allanamiento con orden judicial

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) ofreció nuevos detalles sobre la detención de Rosángela M. A., presidenta del Concejo Municipal de El Carmen Rivero Tórrez, y su esposo, Gary A. T. Z., incautados con 27 paquetes de sustancias controladas.

El director de la Felcn, Amílcar Ramírez, confirmó en Que No Me Pierda que la detención de la pareja fue en flagrancia y no fue un operativo al azar, sino el resultado de la ejecución de un mandamiento de allanamiento emitido por una autoridad judicial competente con base en información de inteligencia previa.

"La orden de allanamiento se la remite en base a información procesada previamente por el departamento, en este caso de Inteligencia de las unidades operativas quienes ubican, identifican un inmueble donde existiría sustancia controlada que podía ser utilizado en este caso como un centro de acopio", explicó Ramírez.

Intento de fuga y forcejeo

El operativo se cumplió el pasado 10 de diciembre, aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Al ingresar al inmueble, los agentes observaron cómo Gary intentó huir y arrojó un bulto de yute celeste a la casa del vecino.

El director de la Felcn indicó que, en ese momento, la concejal forcejeó, permitiendo inicialmente la fuga de su pareja, quien fue aprehendido unos metros más adelante.

La requisa al interior de la vivienda de la pareja reveló 20 paquetes de marihuana. Posteriormente, la incautación se amplió al recuperar el bulto arrojado, que contenía siete paquetes adicionales de pasta base de cocaína, confirmados mediante prueba de campo.

Hacia la audiencia cautelar

Actualmente, ambos aprehendidos se encuentran en celdas policiales de Umopar Puerto Quijarro, y están a la espera de su audiencia de medidas cautelares, la cual está prevista para la mañana de este viernes.

Ramírez indicó que la autoridad jurisdiccional será quien valorará la participación de ambas personas, y el Ministerio Público elaborará la imputación formal basándose en la posesión de las sustancias controladas al interior del inmueble. La Felcn continúa validando los antecedentes de los detenidos en la base de datos.

