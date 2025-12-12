Rodrigo Giménez prende fuego al escenario, pero su equipo no lo acompaña

Para cerrar la noche y despedir la temática de la semana, llegó al escenario Rodrigo Giménez junto a la academia de baile Fire Steps, interpretando la canción “Malhari”, de la película Bajirao Mastani. Su performance encendió al público y generó opiniones divididas en el jurado, que elogió su energía, pero también observó errores en la ejecución grupal.

Tito Larenti fue el primero en pronunciarse y destacó la fuerza del famoso al ingresar, aunque cuestionó su lip sync y la suavidad del equipo.

“Rodrigo, tu esfuerzo me gustó; estabas bien plantado. Por momentos se complicaba el lip sync, no lo noté tan claro. En el equipo sentí movimientos muy suaves, y en el video se ve otro tipo de fuerza”, señaló.

Por su parte, Elka Meyer coincidió en que el show comenzó con potencia, pero detectó diferencias de energía entre los bailarines.

“Empezaron con mucha fuerza, todos iban a la par del video, pero yo sentía energías distintas. No estuvo mal, pero había detalles en el lip sync”, comentó.

La juez Gabriela Zegarra fue más directa y aseguró que el equipo dejó solo al famoso.

“Rodrigo, te dejaron solo. Pero hace mucho no veíamos a este Rodrigo. Ahora, chicos, por favor, corran a la par”, reclamó.

Finalmente, Rodrigo Massa destacó la buena presentación, aunque recalcó la falta de intensidad.

“Me gustó, pero hubo movimientos demasiado suaves”, apuntó.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play