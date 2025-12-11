Boyero abre su corazón: “Santa Cruz es la tierra prometida para mí”

Hernán Boyero, una de las grandes leyendas de Blooming, expresó su profundo cariño por el club y por Santa Cruz, ciudad que considera parte esencial de su vida.

“De Blooming extraño mucho: la sede, estar acá en Santa Cruz, el clima que tiene Santa Cruz, la adrenalina que uno vivía en el estadio y después el vestuario. Disfrutaba mucho del día a día, de la joda, de tomar mate, de comer manga en la sede. Extraño mucho eso. Santa Cruz es la tierra prometida para mí”, afirmó.

El exdelantero aprovechó su visita para firmar autógrafos y recibir el cariño de los hinchas celestes.

“Gracias a Dios eso demuestra que en algún momento hice las cosas bien. Me siento orgulloso de que tengan ese afecto hacia mí, y es recíproco; yo tengo un cariño inmenso por el club”, expresó.

Boyero contó que hoy se encuentra lejos del fútbol profesional, dedicándose únicamente a su negocio familiar en Argentina.

“Al fútbol voy, pero le hago más al churrasco. Yo soy el que prepara el asado, hago la previa y que jueguen los otros ahora. Si me vieran, estoy todo el día engrasado con mameluco; tengo mi taller metalúrgico, así que disfruto de mi gran pasión”, relató.

Además, descartó dirigir divisiones inferiores:

“No, estoy totalmente alejado del fútbol. No me capacité, no estoy preparado para eso. Estoy en otra etapa de mi vida; en lo que pueda colaborar con la gente, donde esté, lo haré”.

Lo que no ocultó fue su cariño por Blooming. Al recibir el afecto de la hinchada, no dudó en ponerse su camiseta número 18 y hacer el amague de encarar hacia el arco, como en sus mejores épocas.

Mira la programación en Red Uno Play