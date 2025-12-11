“Hoy conoce el frío de las rejas y el silencio del encierro”: conozca la carta que Zúñiga publicó tras la aprehensión de Arce

La reciente aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora generó una inmediata repercusión política dentro y fuera de los círculos judiciales. Uno de los primeros en pronunciarse fue el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, quien, desde su celda en la cárcel de máxima seguridad donde cumple detención preventiva desde 2024, difundió una extensa carta dirigida al exmandatario.

En la misiva, de tres páginas, Zúñiga recurre a un tono irónico y desafiante para referirse al cambio de circunstancias que atraviesa Arce. “Hoy, desde la soledad de mi celda, recuerdo que fue un miércoles cuando nuestro verdugo decidió encarcelarnos”, inicia, aludiendo a su propia detención tras el fallido levantamiento militar que lo llevó a enfrentar cargos por terrorismo y alzamiento armado.

El exjefe militar sostiene que su arresto fue producto de un uso político del aparato judicial. “Fue un día oscuro para Bolivia: un gobernante cegado por el poder decidió detenernos sin pruebas, sin el debido proceso, arrancándonos de nuestras familias y condenando a nuestros hijos al dolor más injusto”, escribió.

Zúñiga subraya la coincidencia temporal entre ambos arrestos, señalando que, nuevamente en miércoles, “la historia se atreve a dar un giro inesperado: nuestro verdugo está preso”.

La carta avanza con una serie de señalamientos hacia la gestión de Arce, a quien acusa de “perseguir a soldados de la patria”, “sembrar miedo” y administrar “los recursos del Estado como si fueran de su propiedad”. Afirma que, incluso desde su reclusión, continúa escuchando “el llanto de tantas familias” afectadas, según él, por decisiones políticas del entonces mandatario.

“Hoy ese mismo verdugo empieza a sentir una mínima parte del sufrimiento que él mismo sembró en la patria”, añade. Y cierra uno de los pasajes más contundentes con la frase: “Hoy conoce el frío de las rejas, el silencio del encierro y el peso de la justicia”.

La carta fue divulgada horas después de la aprehensión de Luis Arce en La Paz. La Fiscalía General ejecutó el mandamiento por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en el marco del caso sobre el desfalco millonario al Fondo Indígena, ocurrido durante su periodo como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales.

Con su carta, Zúñiga intenta capitalizar el momento y proyectar una narrativa donde, según él, “la justicia alcanza a todos, incluso a quienes creyeron estar por encima de ella”.

Lea aquí la nota completa:

