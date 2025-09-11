General Juan José Zúñiga denuncia persecución política y exige igualdad ante la ley

A través de una carta pública, el general Juan José Zúñiga, detenido preventivamente por los hechos del 26 de junio en el penal del Abra en Cochabamba, se declaró preso político del régimen y denunció que la justicia boliviana le ha negado nuevamente su libertad, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia dispuso la liberación de los detenidos preventivos con más de un año en prisión.

Zúñiga sostuvo que su detención responde a una presión política del Gobierno, que lo “exhibe como trofeo” por haber expresado posiciones críticas. “No existe igualdad ante la ley. Mientras algunos recuperan su libertad, en mi caso se impone la presión política del gobierno, temiendo la voz de un soldado que nunca se doblegó”, afirmó.

El militar negó que haya existido un intento de golpe de Estado, como se le acusa, y aseguró que su actuación se limitó a pedir la liberación de los presos políticos y a defender los recursos naturales de la nación. “Todos los militares y civiles procesados por los acontecimientos del 26 de junio son absolutamente inocentes. De manera abusiva fuimos encarcelados, cuando lo único que hicimos fue cumplir órdenes”, señaló.

Asimismo, cuestionó que el tribunal argumente que representa un “peligro para la sociedad”. En su carta, interpeló: “¿Quién es más peligroso? ¿Un soldado que defiende la patria o un gobierno que vende la patria a intereses extranjeros, que persigue y encarcela permanentemente a quienes piensan distinto?”

Zúñiga denunció además que se le impide ampliar su declaración, lo que considera una vulneración a su derecho a la defensa. “Estoy preso no por delitos, sino por denunciar la entrega de nuestros recursos naturales y la traición de un gobierno que se cree dueño del Estado y lo maneja como hacienda privada”, remarcó.

Finalmente, reafirmó su identidad como soldado de la patria y exigió igualdad y justicia. “No pido privilegios. Exijo igualdad y justicia. Que el pueblo boliviano juzgue quién es el verdadero enemigo: el soldado preso que defendió la patria, o quienes entregan Bolivia al extranjero y traicionan a su gente”.

Mire la carta del Gral. Zúñiga:

