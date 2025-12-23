Faena de búfalos en Santa Cruz supera expectativas del sector

La faena técnica de búfalos realizada en Santa Cruz ha superado todas las expectativas, según informó Walter Ruiz, presidente de Fegasacruz.

El evento, organizado en coordinación con la Asociación de Criaderos de Búfalos, permitió evaluar la calidad y el rendimiento de la carne de este animal, que cada vez gana más espacio en el mercado boliviano.

"Ha sido un éxito. Los productores han logrado introducir una carne que hoy ya es consumida en Santa Cruz y en Bolivia. Los búfalos han demostrado una gran adaptabilidad, incluso mejor que el vacuno, en distintas zonas del país", destacó Ruiz.

Durante la faena, se registró un rendimiento de más del 45% de la carcasa, desde el peso vivo del animal, lo que confirma el potencial de esta producción para incrementar la oferta de carne en el país. Los resultados, calificados como admirables, fueron presentados formalmente a los productores y generaron satisfacción en los responsables del sector.

"Superaron las expectativas, y estos datos son fundamentales para medir el crecimiento del sector", afirmó el dirigente. La iniciativa marca un hito para los productores de búfalos y abre nuevas oportunidades de comercialización de esta carne en Bolivia.

