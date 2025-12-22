ABC inicia bacheo en la Doble Vía a La Guardia

Con el objetivo de garantizar un tránsito seguro para conductores y peatones, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) inició trabajos de bacheo profundo y superficial en la avenida Doble Vía a La Guardia.

Las labores forman parte del proyecto de conservación de la Red Vial Fundamental y se ejecutan en el tramo comprendido entre el kilómetro 8,5 y el kilómetro 13, que conecta las rutas Santa Cruz–Paraíso–Cuatro Cañadas y Santa Cruz–Guabirá.

El responsable regional de la ABC en Santa Cruz, Miguel Ángel Rojas, junto al alcalde de La Guardia, Rufino Correa, realizó una inspección para verificar los trabajos de reposición de pavimento en los sectores más deteriorados, con el objetivo de restablecer condiciones seguras de circulación.

Desde la ABC se informó que el deterioro de la calzada responde al cumplimiento de la vida útil de algunos tramos, como la doble vía Warnes–Montero, construida en 2008, que presenta baches y fisuras ocasionadas por las lluvias y el intenso tráfico vehicular.

En el subtramo Santa Cruz–Guabirá también se ejecutan trabajos similares de bacheo profundo y superficial en sectores críticos, afectados por el constante paso de vehículos de alto tonelaje.

