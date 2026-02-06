Vladimir Peña promete modernizar la salud y fortalecer la autonomía si llega a la gobernación

El abogado y especialista en gestión pública, Vladimir Peña, anunció su candidatura a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación ciudadana Fuerza y Esperanza (FE).

Peña, de 43 años, natural de Vallegrande, aseguró que su motivación surge de “la desesperanza y el desánimo por una política infructífera que no atiende los problemas de la gente”.

“Hay que cambiar el modelo de hacer política, hay que acabar con el ruido, con la confrontación. Hay que trabajar en coordinación para que la gobernación sea una institución de servicio que resuelva los problemas de los ciudadanos. Por eso quiero ser gobernador de Santa Cruz”, afirmó Peña durante su participación en el espacio Uno Decide.

El candidato enfatizó que su propuesta se centra en mejorar los servicios esenciales, especialmente en salud, educación y oportunidades.

“Vamos a transformar los hospitales para que nadie espere eternamente para que un médico lo atienda. Vamos a incorporar inteligencia artificial y robótica en operaciones y laboratorios para tener una salud como se merece Santa Cruz”, explicó.

Peña criticó la gestión de los últimos cinco años y aseguró que la política de confrontación ha paralizado la gobernación. “No podemos seguir cinco años más de una gobernación que solo transmite noticias negativas y enfrentamientos entre el gobernador y el vicegobernador. La gente la está pasando mal, quiere un cambio, y nosotros venimos a ofrecerle ese cambio”, sostuvo.

Sobre su experiencia política, Peña recordó que militó en el Movimiento Demócrata Social hasta 2020 y que decidió alejarse para defender sus ideas.

“Una de las patas cojas de nuestra autonomía es la financiación. Hasta ahora, el gobierno del departamento no recibe ni un solo boliviano de los impuestos que pagan nuestras empresas y los ciudadanos de Santa Cruz. Vamos a hacer desde el primer día una propuesta de pacto fiscal para que ganen todos y nuestro gobierno pueda atender dignamente las necesidades de la gente”, dijo Peña.

En cuanto a la seguridad ciudadana, el candidato propuso la creación de una guardia departamental preventiva.

Mientras que, sobre las provincias, Peña manifestó su compromiso con un desarrollo equilibrado. “Conozco las 15 provincias, los 56 municipios y más de mil comunidades en Santa Cruz. Hay un sentimiento generalizado de abandono, y eso es lo que debemos cambiar”, señaló.

