Vladimir Peña plantea un pacto fiscal para duplicar el presupuesto de Santa Cruz

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación FE, Vladimir Peña, presentó el pacto fiscal como eje central de su propuesta de gobierno, con el que busca devolver solvencia financiera y eficiencia en la gestión departamental, priorizando salud, educación, seguridad y gestión de riesgos.

Peña explicó que su programa de gobierno está enfocado en mejorar los servicios básicos para la ciudadanía, los cuales, dijo, serán financiados con recursos que deben retornar al departamento.

“Vamos a presentar una propuesta de pacto fiscal, la vamos a discutir con los sectores cruceños y la presentaremos al Gobierno. Esta propuesta busca duplicar el presupuesto para Santa Cruz y darle una fuente sostenible que garantice la educación, la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos”, afirmó.

El candidato sostuvo que otro de los pilares de su propuesta es dejar de depender de las regalías hidrocarburíferas, las cuales están sujetas a la variación de los precios internacionales del petróleo.

“No podemos depender de los árabes que definen el precio del petróleo. Cada vez que el petróleo baja, nuestro presupuesto baja. Tenemos que hacer que nuestra Gobernación reciba el 20% de la coparticipación tributaria”, señaló.

En el ámbito autonómico, Peña indicó que impulsará la recuperación de competencias que, a su criterio, fueron cedidas y deben retornar a la administración departamental. Anunció que presentará un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para transferir a la Gobernación la competencia sobre el régimen de tierras.

En materia de gestión de riesgos, el candidato advirtió que Santa Cruz no puede volver a enfrentar tragedias como las registradas en Achira y El Torno, donde las inundaciones dejaron víctimas fatales.

“Vamos a elaborar una alerta digital que llegará al teléfono celular. Será un sistema de Alerta Santa Cruz que emitirá un pitido cuando se registre un turbión, lo que permitirá evacuar las zonas de riesgo y prevenir fatalidades”, explicó.

Peña señaló que estos planteamientos formarán parte de una agenda que será trabajada con el Gobierno central, con el objetivo de establecer una hoja de ruta en defensa de los intereses del departamento.

