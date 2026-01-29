Murió desangrado: investigan atropello con fuga cerca de la laguna Alalay, en Cochabamba

La Policía de Tránsito informó que la víctima fue embestida por un vehículo de alto tonelaje cuyo conductor huyó del lugar.
29/01/2026 8:43
Escuchar esta nota
El hombre encontrado sin vida en el lado sur de la laguna Alalay, en inmediaciones de la avenida del Circuito Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, murió a causa de un atropello, según confirmó el informe de la Policía de Tránsito.
De acuerdo con el informe preliminar, el hombre murió desangrado debido a graves lesiones internas. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde el médico forense determinó como causa de la muerte shock hipovolémico hemorrágico, además de laceración visceral generalizada, traumatismo torácico-abdominal y politraumatismo.
La Policía de Tránsito pidió a la población que, si alguna persona reconoce a la víctima o cuenta con información, acuda a las oficinas de la División Accidentes para colaborar con su identificación.
Entre tanto, los investigadores continúan con la revisión de cámaras de seguridad de la zona para realizar el ruteo del vehículo implicado y dar con el conductor responsable del accidente.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00