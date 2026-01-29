TEMAS DE HOY:
Policial

Murió desangrado: investigan atropello con fuga cerca de la laguna Alalay, en Cochabamba

La Policía de Tránsito informó que la víctima fue embestida por un vehículo de alto tonelaje cuyo conductor huyó del lugar.

Cristina Cotari

29/01/2026 8:43

El hombre encontrado sin vida en el lado sur de la laguna Alalay. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

El hombre encontrado sin vida en el lado sur de la laguna Alalay, en inmediaciones de la avenida del Circuito Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, murió a causa de un atropello, según confirmó el informe de la Policía de Tránsito.

El subdirector de Tránsito de Cochabamba, Fernando Aragón, informó que tras las primeras investigaciones se estableció que la víctima fue atropellada por un vehículo de alto tonelaje, cuyo conductor se dio a la fuga tras el hecho.

 

 

 

 

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre murió desangrado debido a graves lesiones internas. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde el médico forense determinó como causa de la muerte shock hipovolémico hemorrágico, además de laceración visceral generalizada, traumatismo torácico-abdominal y politraumatismo.

El caso fue procesado oficialmente como accidente de tránsito por atropello a peatón seguido de fuga del motorizado. La víctima aún no ha sido identificada y se estima que tendría entre 20 y 40 años de edad. Hasta el momento, ningún familiar se presentó en dependencias policiales.

 

La Policía de Tránsito pidió a la población que, si alguna persona reconoce a la víctima o cuenta con información, acuda a las oficinas de la División Accidentes para colaborar con su identificación.

Entre tanto, los investigadores continúan con la revisión de cámaras de seguridad de la zona para realizar el ruteo del vehículo implicado y dar con el conductor responsable del accidente.
 

