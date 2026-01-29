Ministro de Gobierno revela nuevos indicios en el caso “maletas”

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el denominado caso “maletas”, investigado desde la primera semana de diciembre, comienza a arrojar nuevos elementos que revelan la posible existencia de una estructura organizada, en la que estarían involucrados funcionarios públicos y actores que inicialmente no fueron identificados.

En declaraciones brindadas a Red Uno, Oviedo señaló que al inicio de la investigación no se conocía la implicancia de la exdiputada Laura Rojas, ni la presunta participación de un juez que estaría vinculado como uno de los posibles cabecillas de la organización investigada.

“El proceso ha ido generando resultados. Hace algunos días no sabíamos que estaba involucrada una exdiputada, tampoco que había un juez implicado. Son hechos que están apareciendo conforme avanza la investigación”, afirmó la autoridad.

El ministro explicó que uno de los aspectos más graves detectados es el rol de la Aduana Nacional, ya que las 32 maletas que arribaron al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, no habrían pasado por los escáneres de seguridad, pese a existir dos equipos operativos en la terminal aérea.

Según detalló, la exdiputada habría utilizado un pasaporte ordinario para migración, pero un pasaporte diplomático para el paso de las maletas por Aduana, lo que, a criterio del ministro, evidencia una intencionalidad delictiva y una presunta complicidad de funcionarios aduaneros.

Oviedo también aclaró que las maletas no fueron retiradas de inmediato, sino que permanecieron en depósito y fueron recogidas en días posteriores, situación que está siendo investigada para establecer responsabilidades.

Respecto al contenido de las maletas, el ministro fue enfático en señalar que no existe confirmación oficial sobre la versión que circula en redes sociales acerca del supuesto transporte de 100 millones de dólares, calificando esa información como especulación.

“Decir si había dinero, drogas u otro contenido es todavía una hipótesis. Las maletas no pasaron por los escáneres, por lo tanto, es un hecho que aún debe ser investigado”, sostuvo.

La autoridad indicó que, el Gobierno mantiene reserva sobre detalles del caso para no perjudicar la investigación, la cual está a cargo de la Policía Boliviana en coordinación con el Ministerio Público, como director funcional del proceso.

Finalmente, confirmó que hasta el momento no se conoce el paradero de las maletas, razón por la cual se realizan allanamientos e investigaciones en distintos domicilios, mientras unidades especializadas continúan con el seguimiento del caso.

