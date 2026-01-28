Dictan prisión preventiva de 180 días para exdiputada Laura Rojas por caso 'maletas’

Rojas siguió su audiencia cautelar de manera virtual, debido a que se encuentra internada en una clínica privada por un cuadro de hipertensión arterial acompañado de crisis de ansiedad.
28/01/2026 14:08
La Justicia determinó enviar con detención preventiva, por un plazo de 180 días, a cumplirse en el penal de Palmasola, a la exdiputada y actual candidata a concejal Laura Rojas, en el marco de las investigaciones del caso "Maletas", por presunto tráfico de sustancias controladas.
Noticia en desarrollo....
