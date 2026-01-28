Dictan prisión preventiva de 180 días para exdiputada Laura Rojas por caso 'maletas’

La Justicia determinó enviar con detención preventiva, por un plazo de 180 días, a cumplirse en el penal de Palmasola, a la exdiputada y actual candidata a concejal Laura Rojas, en el marco de las investigaciones del caso "Maletas", por presunto tráfico de sustancias controladas.

Noticia en desarrollo....

