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Policial

Tras la caída de Marset: Continúan los allanamientos para desarticular su red en Santa Cruz

La Policía y la Fiscalía intervinieron un inmueble en el kilómetro 9 de la doble vía La Guardia para identificar a sus colaboradores remanentes.

Milen Saavedra

15/03/2026 15:03

Tras la caída de Marset: Continúan los allanamientos para desarticular su red en Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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La captura y extradición de Sebastián Marset a los Estados Unidos el pasado viernes no frenó las investigaciones en Bolivia. Este fin de semana, un fuerte contingente policial de la FELCC y el Ministerio Público se desplazó hasta la zona del kilómetro 9 de la doble vía La Guardia para ejecutar nuevos operativos estratégicos.

El objetivo de las autoridades es ahora identificar y detener a todos los miembros de la estructura criminal que operaba bajo el mando del uruguayo en territorio nacional, buscando establecer responsabilidades de quienes facilitaron sus actividades ilícitas.

Operativo en el kilómetro 9: Tras los rastros de la organización

El movimiento policial fue intenso en un domicilio particular intervenido con el fin de recolectar elementos de convicción. Tras la salida de Marset de la región, la prioridad del Ministerio Público es:

  • Identificar cómplices: Determinar quiénes formaban parte activa de la logística y el brazo operativo de la organización.

  • Recolección de pruebas: Buscar documentos, dispositivos o activos que ayuden a fundamentar los procesos por legitimación de ganancias ilícitas.

  • Vínculos locales: Establecer el grado de participación de ciudadanos que trabajaban directamente para el capo uruguayo.

El despliegue en la doble vía a La Guardia es una señal de que la investigación ha entrado en una fase de "limpieza" de la estructura criminal que Marset dejó atrás.

 

 

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