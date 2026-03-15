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Policial

En Santa Cruz: Continúan las investigaciones en hangares vinculados a Marset

Efectivos de la FELCN mantienen bajo custodia las aeronaves incautadas en la zona de Coloradillo.

Ximena Rodriguez

15/03/2026 12:41

Foto: Red Uno.

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Este domingo, el municipio de Warnes permanece bajo un estricto control policial tras la intervención de dos aeródromos en la zona de Coloradillo. Efectivos de la fuerza antidroga han establecido un perímetro de seguridad, concentrando sus labores de vigilancia en estas instalaciones.

La movilización es parte de las investigaciones en curso contra la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Como resultado de los operativos, las autoridades mantienen bajo custodia cerca de 16 avionetas que fueron secuestradas el pasado viernes.

El despliegue de hoy busca asegurar los activos incautados y recopilar nuevos indicios en los hangares intervenidos. El Ministerio Público y la Policía Boliviana coordinan estas acciones para desarticular la logística aérea de la organización transnacional.

Hasta el momento, los dos aeródromos de Warnes permanecen bajo vigilancia mientras se realizan los peritajes técnicos correspondientes. Se espera que en las próximas horas se brinden detalles adicionales sobre el estado legal de las aeronaves encontradas.

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