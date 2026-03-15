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Entre la opulencia y el peligro: Esto es lo que escondía la mansión de Sebastián Marset

Tras el operativo que resultó en su captura se revelaron con detalles los lujos armamento bélico que escondía en la casa que habitaba.

Ximena Rodriguez

15/03/2026 8:49

El operativo en la casa donde residía Marset reveló múltiples detalles de su forma de vida en Santa Cruz de la Sierra.
Santa Cruz

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Las recientes imágenes del interior de la vivienda que Sebastián Marset habitaba en Santa Cruz de la Sierra han dejado al descubierto una vida marcada por la opulencia extrema. El inmueble no solo funcionaba como residencia, sino como un centro de operaciones dotado de los más avanzados dispositivos electrónicos de vigilancia.

En el garaje de la propiedad, las autoridades hallaron una flota de vehículos de alta gama y unidades blindadas listas para ser usadas. Esta logística de transporte confirma el alto nivel de seguridad y el poder adquisitivo con el que el uruguayo se movía por el país.

El hallazgo más crítico para los investigadores fue un arsenal de armamento sofisticado distribuido estratégicamente en la mansión. Todo este equipo bélico, junto a los bienes de lujo, ha sido secuestrado por la Policía.

Estos elementos permiten reconstruir el cotidiano de un hombre que, mientras era buscado internacionalmente, no escatimaba en comodidades ni en medidas de defensa. La investigación ahora se centra en analizar el origen de cada objeto para rastrear las conexiones de su red en territorio boliviano.

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