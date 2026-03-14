Secuestran flota de avionetas y armas de guerra tras la captura de Marset

Tras la captura de Marset en Santa Cruz, las fuerzas del orden ejecutaron tres intervenciones estratégicas en domicilios exclusivos de la zona del Urubó, logrando desarticular una base logística de alta peligrosidad. En estos inmuebles se incautaron 10 vehículos, destacando cuatro unidades blindadas diseñadas para operaciones de alta resistencia.

El despliegue se extendió hasta dos hangares en Warnes, donde el hallazgo de 10 avionetas reveló la magnitud del transporte aéreo de la organización. Entre las aeronaves se identificó la unidad utilizada por el prófugo Marset, la cual portaba el distintivo ‘sello del rey’ en su estructura.

Durante las requisas, los efectivos secuestraron un arsenal compuesto por fusiles, escopetas y granadas de guerra, además de sustancias controladas. Este equipamiento militarizado confirma la capacidad de fuego y la preparación táctica con la que operaba el grupo criminal en el país.

El operativo resultó en la aprehensión de cuatro ciudadanos, entre ellos un brasileño vinculado al Comando Vermelho y un ciudadano de nacionalidad chilena. Estas capturas representan un avance crítico para desentrañar las conexiones internacionales de la red de narcotráfico en la región.

Gral. Miko Sokol, comandante general de la Policía: “Se ha desarrollado con gran éxito este operativo. El éxito de este operativo ha sido en función a todo el trabajo que la Policía Boliviana ha estado haciendo en los últimos 3 meses”.

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