El botín de 17 millones de euros: La millonaria deuda que delató la estructura financiera de Marset

La comparecencia ante un tribunal federal del ciudadano uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 años, ha arrojado luz sobre las dimensiones económicas de su organización criminal. Tras años de permanecer prófugo, el presunto líder narco enfrenta cargos por conspiración para el lavado de activos, en un caso que detalla cómo las ganancias de la cocaína se infiltraron en el sistema bancario global.

La deuda de un solo cargamento: 17 millones de euros

Uno de los datos más reveladores de la acusación es la inmensa capacidad de generación de efectivo de la red. Para enero de 2021, Marset tenía pendiente de cobro una deuda de más de 17 millones de euros proveniente de un solo envío de cocaína.

Para gestionar este capital, su estrecho colaborador y principal lavador, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias "Capitán", coordinó la recolección y el blanqueo de al menos 5 millones de esos euros. La investigación destaca que la gran mayoría de estos fondos fueron procesados utilizando el sistema bancario de los Estados Unidos para integrarlos en la economía legal.

Ocho millones de dólares en cinco meses

El flujo de dinero manejado por la estructura de Marset era constante y masivo. La fiscalía sostiene que, en un periodo de menos de cinco meses, Santoro dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares en fondos derivados del narcotráfico a través de bancos corresponsales estadounidenses.

El esquema operaba bajo métodos sofisticados:

Recolección encubierta: Utilizaban mensajeros y "fichas" para entregar grandes sumas de efectivo, principalmente en euros, en maletas abandonadas en carreteras públicas de Europa.

Empresas fachada: La red empleó al menos siete empresas registradas en Sudamérica y Asia, que simulaban operar en industrias legítimas para ocultar el origen del dinero.

Justificación legal: Los co-conspiradores creaban facturas falsas para justificar las transferencias bancarias internacionales.

Distribución a escala industrial

La acusación subraya que la organización de Marset distribuía "muchos miles de kilogramos" de cocaína, con cargamentos individuales de hasta 10 toneladas. Esta droga, enviada desde Sudamérica hacia puertos europeos, generó decenas de millones de euros en ganancias ilícitas. Para asegurar estas operaciones, tanto Marset como Santoro recurrieron a amenazas de violencia contra terceros.

Situación procesal:

Federico Santoro Vassallo ya fue condenado en julio de 2025 a 15 años de prisión. Por su parte, Marset enfrenta ahora una pena potencial de hasta 20 años en una cárcel federal de EE. UU.. El uruguayo era un objetivo prioritario por el cual el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de hasta 2 millones de dólares.

Una acusación formal es únicamente una imputación. El acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio.

Acusación contra Marset.

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