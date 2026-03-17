Marset tras las rejas en EEUU: El "Efecto Santoro" y la inminente caída de su estructura en Bolivia

Tras su sorpresiva captura el pasado viernes 13 de marzo en Santa Cruz y su inmediata expulsión hacia Estados Unidos, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ya se encuentra recluido bajo extremas medidas de seguridad. El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó que el procesado no se acogió al silencio y ya ha comenzado a prestar declaraciones ante la justicia estadounidense.

El periodista especialista en seguridad radicado en EE. UU., Marcelo Paredes, reveló en entrevista exclusiva en "Que No Me Pierda" los detalles del riguroso régimen que enfrenta Marset y la estrategia judicial que busca desmantelar su organización criminal.

Un proceso "fugaz" en el Distrito Este de Virginia

A diferencia de otros casos de alto perfil que suelen radicarse en Nueva York, el proceso contra Marset se lleva a cabo en el Eastern District of Virginia, conocido por su celeridad y manejo de casos de terrorismo y crimen transnacional.

"Este caso lo que va a hacer es que van a hacer un rocket docket. Esto significa que va a ser fugaz. Le van a congelar todos sus bienes, lo están aislando", explicó Paredes.

Actualmente, Marset se encuentra en el William G. Truesdale Adult Detention Center, en Alexandria, bajo un régimen de aislamiento casi total: "Tiene aislamiento de 23 horas al día en una celda de 3x3 muy chiquita y tiene una hora al día para poder ejercitarse... en una jaula", detalló el especialista.

La sombra de Federico Santoro

La fiscalía estadounidense cuenta con una base sólida gracias a la cooperación de Federico Santoro, alias 'El Capitán', principal testaferro de Marset, quien ya se declaró culpable y entregó documentación vital sobre el movimiento de divisas y códigos Swift.

Según Paredes, Marset enfrenta ahora la "ventana de negociación", donde podría recibir una condena de 20 años a cambio de revelar nombres clave en la región.

"Lo más importante es la ventana de negociación, esta ventana que va a comenzar a dar nombres... nombres que tenemos en Bolivia, incluso del anterior gobierno y de los gobiernos anteriores que tal vez podría salpicar", afirmó Paredes.

Restricciones extremas y el impacto en Bolivia

Paredes enfatizó que el control sobre Marset es absoluto para evitar que siga operando desde la cárcel: "Cualquier correspondencia... debe estar presente un oficial federal donde filtre y prácticamente deje el registro de cada una de las letras, comas".

Sobre la situación en territorio boliviano, el periodista advirtió que las declaraciones de Marset podrían "mover el tablero de manera definitiva" en un país que, según su análisis, se ha vuelto un refugio para peces gordos del narcotráfico.

"En Bolivia va a ser lo mismo, porque muchas de las personas que han estado tal vez protegiendo en un supuesto caso, van a salir también con un efecto bastante poderoso según las palabras de Marset", sentenció el periodista.

Por ahora, el mundo observa el Distrito de Virginia, esperando a ver si el hombre más buscado de Sudamérica decide, finalmente, "cantar".

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