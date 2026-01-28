“Por rebasar a otro micro, conductor arrolló y mató a Sebastián”, según Tránsito

El director de Tránsito, Enrique Arequipa, informó que el conductor implicado, Hugo F., de 52 años, manejaba un micro de la línea 64 con licencia de categoría C y que actualmente, se encuentra aprehendido.
28/01/2026 13:58
Un joven de 21 años, identificado como Sebastián Vespa Montero, perdió la vida tras ser arrollado por un microbús en la avenida Melchor Pinto, entre el primer y segundo anillo, en un hecho que Tránsito califica como “atropello a peatón seguido de muerte”.
El director de Tránsito, Enrique Arequipa, informó que el conductor implicado, Hugo F., de 52 años, manejaba un micro de la línea 64 con licencia de categoría C.
El funcionario añadió que el conductor es reincidente en hechos similares y que el test de alcoholemia arrojó resultado negativo.
