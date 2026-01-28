“Por rebasar a otro micro, conductor arrolló y mató a Sebastián”, según Tránsito

Un joven de 21 años, identificado como Sebastián Vespa Montero, perdió la vida tras ser arrollado por un microbús en la avenida Melchor Pinto, entre el primer y segundo anillo, en un hecho que Tránsito califica como “atropello a peatón seguido de muerte”.

El director de Tránsito, Enrique Arequipa, informó que el conductor implicado, Hugo F., de 52 años, manejaba un micro de la línea 64 con licencia de categoría C.

“De acuerdo a las primeras indagaciones, las cámaras de seguridad y testimonios de transeúntes revelan que el motorizado rebasó a otro micro invadiendo el carril contrario, impactando directamente al peatón, quien se encontraba en un área que debía ser segura”, señaló.

El funcionario añadió que el conductor es reincidente en hechos similares y que el test de alcoholemia arrojó resultado negativo.

“El vehículo fue secuestrado y el conductor está a disposición del Ministerio Público, mientras esperamos la nueva tipificación para iniciar la investigación formal”, indicó Arequipa.

